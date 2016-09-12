Более 20 млрд рублей инвестируют в развитие Новоуральска в рамках ТОР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей инвестиций будет привлечено в развитие Новоуральска (закрытое территориальное образование, Свердловская область), где расположено крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), в рамках создания территории опережающего развития (ТОР). Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, об этом заявил гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки.

"Кроме переоснащения основного производства (УЭХК - прим. ТАСС), инвестиции идут в постоянную модернизацию предприятия. Очень важно создать условия для других производств, важнейшее решение сделать Новоуральск территорией опережающего развития. Заявка подана, заявка хорошая, и по нашим оценкам, в Новоуральске будет создано более двух тысяч дополнительных рабочих мест и привлечено более 20 млрд рублей инвестиций", - сказал Кириенко.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, атомная промышленность является одной из основных в экономике Свердловской области. "И от того, как развиваются наши атомные закрытые города, во многом зависит благополучие многих других отраслей и территорий", - заявил губернатор во время встречи с Кириенко.

"Росатом" инвестирует более 13 млрд рублей в развитие УЭХК

Госкорпорация "Росатом" в текущем году инвестирует более 13 млрд рублей в развитие "Уральского электрохимического комбината", сообщил также Кириенко.

"По Новоуральску сейчас очень хорошая ситуация. Предприятие имеет большой стабильный объем заказов, в этом году направлены инвестиции более 13 млрд рублей. Очень хорошая работа, они у нас вошли в тройку лучших предприятий атомной отрасли по эффективности. Кроме переоснащения основного производства, инвестиции идут в постоянную модернизацию предприятия", - цитирует Кириенко департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

УЭХК (входит в ТВЭЛ - топливный дивизион Росатома) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.