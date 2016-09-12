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Промышленный бизнес-инкубатор появится в "Богословском"

Новости Урала
12 сентября, 15:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
На территории индустриального парка планируется проектирование и строительство быстровозводимых производственных помещений для реализации проектов малого и среднего бизнеса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала планирует создать промышленный бизнес-инкубатор в индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"В Краснотурьинске была презентована концепция создания бизнес-инкубатора на территории индустриального парка "Богословский". По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Дмитрия Попова, они готовы проинвестировать проектирование и строительство быстровозводимых производственных помещений для реализации проектов малого и среднего бизнеса, привлекая федеральные субсидии", - сообщили в департаменте, не уточнив точную сумму инвестиций. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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Во время презентации Попов отметил, что помещения могут быть использованы предпринимателями Северного управленческого округа для создания цехов и производственных линий, организации складов готовой продукции, офисов, а также сервисных службы - к примеру, здесь смогут разместиться автосервисы, центры по ремонту техники и оборудования. "Управляющая компания индустриального парка возьмет на себя все затраты по изготовлению и монтажу конструкций, учитывая требования компаний. Стоимость аренды квадратного метра в месяц в новом, оборудованном производственном помещении для предпринимателей будет от 100 рублей в месяц. Дополнительно к этому открытие производства в индустриальном парке и получение статуса резидента "Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск" освобождает собственника бизнеса от многих налогов и существенно снижает оставшиеся", - приводит департамент слова Попова.

Собственник земельного участка, помещения в индустриальном парке или арендатор-резидент ТОСЭР не будет платить налоги на землю и имущество. Размер налога на прибыль составит всего 5% (вместо 20% - прим. ТАСС) и он будет обязан платить лишь 7,6% социальных взносов (вместо 30% - прим. ТАСС).

Присутствующий на презентации министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов пояснил, что это выгодно для малых и средних предприятий, которые не имеют средств для создания собственных помещений. "Проект КРСУ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса работать в современном производственном комплексе, арендуя площади на льготных условиях. В дальнейшем компания сможет выкупить помещение", - пояснил он.

О создании индустриального парка "Богословский"

Впервые предложение о создании в Краснотурьинске ТОРа было озвучено свердловским губернатором на совещании с премьер-министром РФ в июле 2015 года. Заявка в Минэкономразвития России была направлена в сентябре прошлого года. В индустриальном парке "Богословский" будет реализовано 12 инвестпроектов и создано свыше двух тысяч рабочих мест. Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 - 12 млрд рублей.

Одним из производств, которое разместится в технопарке, станет изготовление элементов каркаса для "Сухого". Строительство предприятия в "Богословском" начнется во втором квартале 2017 года, общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей будет направлено на реализацию первого этапа производства.

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