Росатом вложит более 13 млрд руб. в развитие комбината по обогащению урана на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в текущем году инвестирует более 13 млрд рублей в развитие крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана - "Уральского электрохимического комбината" (УЭХК) (Новоуральск, Свердловская область). Об этом в понедельник сообщил гендиректор Росатома Сергей Кириенко во время визита на Урал.
"По Новоуральску сейчас очень хорошая ситуация. Предприятие имеет большой стабильный объем заказов, в этом году направлены инвестиции более 13 млрд рублей. Очень хорошая работа, они у нас вошли в тройку лучших предприятий атомной отрасли по эффективности. Кроме переоснащения основного производства, инвестиции идут в постоянную модернизацию предприятия", - цитирует Кириенко департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
УЭХК (входит в ТВЭЛ - топливный дивизион Росатома) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.