Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росатом вложит более 13 млрд руб. в развитие комбината по обогащению урана на Урале

Новости Урала
12 сентября, 16:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Кроме переоснащения основного производства, инвестиции идут в постоянную модернизацию предприятия
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в текущем году инвестирует более 13 млрд рублей в развитие крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана - "Уральского электрохимического комбината" (УЭХК) (Новоуральск, Свердловская область). Об этом в понедельник сообщил гендиректор Росатома Сергей Кириенко во время визита на Урал.

"По Новоуральску сейчас очень хорошая ситуация. Предприятие имеет большой стабильный объем заказов, в этом году направлены инвестиции более 13 млрд рублей. Очень хорошая работа, они у нас вошли в тройку лучших предприятий атомной отрасли по эффективности. Кроме переоснащения основного производства, инвестиции идут в постоянную модернизацию предприятия", - цитирует Кириенко департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

УЭХК (входит в ТВЭЛ - топливный дивизион Росатома) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом
4
МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге
5
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
6
Силуанов: Россия против предоставления Украине транша МВФ
7
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы
Темы дня
Реклама