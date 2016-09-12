Кириенко представит доклад о работе БАЭС на конференции в МАГАТЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Гендиректор корпорации "Росатом" Сергей Кириенко представит доклад о работе Белоярской атомной электростанции (БАЭС) на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 26 - 30 сентября. Об этом он сообщил в понедельник в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

"В рамках МАГАТЭ просили рассказать о развитии быстрых реакторов, потому что тема в мире интересная. Россия - лидер, и не просто Россия, а Свердловская область - мировой лидер в быстрых реакторах", - цитирует Кириенко департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) - единственная в мире атомная станция с реакторами на быстрых нейтронах (БН). На площадке станции действуют два промышленных "быстрых" реактора - БН-600 и БН-800.

Ранее в интервью ТАСС директор БАЭС Иван Сидоров заявил, что два реактора на быстрых нейтронах БН-1200 построят на Урале. Один разместится на базе БАЭС, второй - на Южно-Уральской АЭС в Челябинской области. По его словам, БН-1200 должен быть сооружен до 2030 года. Реактор БН-1200 должен стать первым коммерческим энергоблоком, который будет работать полностью на современном МОКС-топливе, благодаря чему будет реализована технология замкнутого топливного цикла.