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Мощам Силуана Афонского в Екатеринбурге поклонятся около 50 тыс. верующих

Новости Урала
12 сентября, 16:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Храм-на-Крови в эти дни будет работать круглосуточно
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 тысяч человек поклонятся мощам Силуана Афонского в Екатеринбурге, в понедельник мощи преподобного привезли в Храм-на-Крови. Об этом ТАСС сообщил епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.

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"Порядка 50 тысяч человек за три дня придет в Храм-на-Крови. Приезжают не только из Екатеринбурга и Свердловской области, но и из Перми, Челябинска, Кургана, Тюмени, то есть со всего Урала. Из других городов люди приезжают организовано, очень много паломников, так как не у всех есть возможность посетить гору Афон в Греции", - сказал он.

По словам собеседника агентства, храм в Екатеринбурге в эти будет работать круглосуточно. "Все парковки около Храма- на-Крови заняты автобусами с паломниками. Мы подготовились к посещению большого количества прихожан", - добавил Кульберг.

Мощи Силуана Афонского прибыли в Екатеринбург из Липецкой области. Накануне музей и памятник преподобному открыли на его родине в селе Шовской под Липецком. Родовой дом Силуана Афонского отремонтировали, собрали фотографии и документы о его жизни и служении, установили бронзовый бюст. Также около дома построили часовню. После Екатеринбурга мощи святого будут доставлены в Москву и Санкт-Петербург.

О святом

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон). В миру Семен Иванович Антонов, родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет он решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы сын сначала поступил на военную службу, которую Семен Антонов проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне.

Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято- Пантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен в монахи, в 1911 стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома.

В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован. День памяти преподобного Силуана отмечается 11 сентября и является одним из самых чтимых праздников русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.

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