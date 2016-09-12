Титов: проблему размещения стационаров в жилых домах надо решать системно

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Проблема размещения стационаров в жилых домах в России должна решаться системно, сообщил бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
"Вопрос по размещению стационарных учреждений здравоохранения со стационарами в жилых домах, конечно, является проблемой. Во всем мире это не является практикой, всегда больницы строятся отдельно, поэтому в жилых домах больницы не размещают. Вместе с тем, Роспотребнадзор готов рассматривать различные варианты смягчения требований СанПиН по тем предприятиям, которые работают в сфере, которая не составляет угрозы для жителей, например, травматология", - сказал он.
Как пояснил Титов, практика размещения стационаров существует не только в Екатеринбурге. "Практика не только в Екатеринбурге, а по всей стране. Огромное количество частных учреждений здравоохранения, поэтому решать ее (проблему - прим. ТАСС) надо системно", - отметил омбудсмен.
В понедельник в ходе поездки в Екатеринбург Титов провел встречу со свердловскими предпринимателями-владельцами частных медицинских учреждений. Группа владельцев частных клиник пожаловалась, что сотрудники территориальных отделений Роспотребнадзора при проверках трактуют нормы СанПиН как запрет на размещение стационаров в жилых домах, хотя формально такого запрета нет - лишь ограничение на количество посещений.
По словам Титова, он направит обращение на имя главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой для решения данной проблемы.
Подобная ситуация, как отмечает Титов, складывается и в сфере организаций, занимающихся санобработкой. Территориальные органы Роспотребнадзора требуют наличие лицензии у организаций, занимающихся санитарной обработкой. Федеральный закон и Роспотребнадзор России сходятся во мнении, что лицензия не нужна, однако на уровне субъекта Роспотребнадзор в регионе требует от предпринимателей лицензию. "Анна Попова подтвердила, что лицензии на виды дезинфекции не требуются", - уточнил Титов.