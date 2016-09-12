В Екатеринбурге установят памятную доску Герою Советского Союза Пологову

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга установит в 2017 году мемориальную доску военному летчику, Герою Советского Союза, уроженцу Нижнего Тагила Павлу Пологову, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра города Евгения Ройзмана Виктория Мкртчян.
"Памятная доска Герою Советского союза Павлу Пологову появится в Екатеринбурге ко Дню Победы в 2017 году. Летчик долгое время жил в Екатеринбурге, здесь же и умер. Инициатива установки такого мемориала принадлежит сыну Пологова, который на встрече с Евгением Ройзманом рассказал о героизме своего отца", - сказала Мкртчян, добавив, что имя Пологова никак не увековечено на Урале.
Павел Пологов - советский военный летчик, Герой Советского Союза, воевал на втором Белорусском фронте, а с начала апреля 1944 года - на первом Белорусском. Командиром полка, в котором служил Пологов, был Василий Сталин, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского военного округа, младший сын верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. В 1944 году полк Пологова совершил 504 боевых вылета, провел 37 воздушных боев, в которых было сбито 30 самолетов противника. В апреле 1944 года Пологов участвовал в бою с 12 немецкими истребителями ФВ-190, один из которых сбил.
После войны больше двадцати лет он работал диспетчером на Уральском турбомоторном заводе. После выхода на пенсию летчик активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи: встречался со школьниками и студентами, выступал в воинских частях. Скончался Пологов 22 ноября 2001 года.