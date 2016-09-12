Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Екатеринбурге установят памятную доску Герою Советского Союза Пологову

Новости Урала
12 сентября, 18:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Летчик долгое время жил в городе, здесь же и умер
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга установит в 2017 году мемориальную доску военному летчику, Герою Советского Союза, уроженцу Нижнего Тагила Павлу Пологову, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра города Евгения Ройзмана Виктория Мкртчян.

"Памятная доска Герою Советского союза Павлу Пологову появится в Екатеринбурге ко Дню Победы в 2017 году. Летчик долгое время жил в Екатеринбурге, здесь же и умер. Инициатива установки такого мемориала принадлежит сыну Пологова, который на встрече с Евгением Ройзманом рассказал о героизме своего отца", - сказала Мкртчян, добавив, что имя Пологова никак не увековечено на Урале.

О герое Советского Союза

Павел Пологов - советский военный летчик, Герой Советского Союза, воевал на втором Белорусском фронте, а с начала апреля 1944 года - на первом Белорусском. Командиром полка, в котором служил Пологов, был Василий Сталин, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского военного округа, младший сын верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. В 1944 году полк Пологова совершил 504 боевых вылета, провел 37 воздушных боев, в которых было сбито 30 самолетов противника. В апреле 1944 года Пологов участвовал в бою с 12 немецкими истребителями ФВ-190, один из которых сбил.

После войны больше двадцати лет он работал диспетчером на Уральском турбомоторном заводе. После выхода на пенсию летчик активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи: встречался со школьниками и студентами, выступал в воинских частях. Скончался Пологов 22 ноября 2001 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама