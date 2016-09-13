Новая бактериологическая лаборатория за 6 млн рублей открылась на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Новая лаборатория для проведения бактериологических исследований стоимостью 6 млн рублей открылась в городе Первоуральск Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"На базе городской больницы №1 Первоуральска открылась новая современная бактериологическая лаборатория. На ее оснащение из бюджета области было выделено 6 млн рублей. Ее мощность - 65-68 тыс. исследований в год, включая диагностические исследования от пациентов и внутрибольничный производственный контроль", - сказали там.

Лаборатория оснащена термостатами, холодильниками, микроскопами, автоклавами и ламинированными боксами. "Одно бактериологическое исследование проводится в течение нескольких суток (в зависимости от скорости роста микроорганизмов - прим. ТАСС), поэтому результат исследования можно получить не сразу, а только через 3-5, а иногда и через 10 суток. Поэтому важным и своевременным стало оснащение лаборатории автоматическим бактериологическим анализатором, который позволяет втрое сократить время исследований", - пояснили в департаменте.

В пресс-службе пояснили, что уже получено заключение о соответствии санитарным правилам условий выполнения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 3-4 группы патогенности. "Новая лаборатория - это не только отремонтированные помещения и современное оборудование, позволяющее в три раза сократить срок исследований, но и уникальный работоспособный коллектив, грамотные специалисты. Создание такого подразделения является шагом вперед в развитии здравоохранении не только Первоуральска, но и всей Свердловской области", - приводит департамент слова министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова.