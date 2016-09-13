Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новая бактериологическая лаборатория за 6 млн рублей открылась на Урале

Новости Урала
13 сентября, 9:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе губернатора области, новая лаборатория позволит проводить 65-68 тыс. исследований в год, включая диагностические исследования от пациентов
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Новая лаборатория для проведения бактериологических исследований стоимостью 6 млн рублей открылась в городе Первоуральск Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"На базе городской больницы №1 Первоуральска открылась новая современная бактериологическая лаборатория. На ее оснащение из бюджета области было выделено 6 млн рублей. Ее мощность - 65-68 тыс. исследований в год, включая диагностические исследования от пациентов и внутрибольничный производственный контроль", - сказали там.

Смотрите также

Ученые определили структуру перспективного белка для редактирования генома
Новосибирские ученые научились распознавать гепатит по одиночному вирусу
Российские ученые нашли эффективный способ изучения состава бактериальных сообществ

Лаборатория оснащена термостатами, холодильниками, микроскопами, автоклавами и ламинированными боксами. "Одно бактериологическое исследование проводится в течение нескольких суток (в зависимости от скорости роста микроорганизмов - прим. ТАСС), поэтому результат исследования можно получить не сразу, а только через 3-5, а иногда и через 10 суток. Поэтому важным и своевременным стало оснащение лаборатории автоматическим бактериологическим анализатором, который позволяет втрое сократить время исследований", - пояснили в департаменте.

В пресс-службе пояснили, что уже получено заключение о соответствии санитарным правилам условий выполнения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 3-4 группы патогенности. "Новая лаборатория - это не только отремонтированные помещения и современное оборудование, позволяющее в три раза сократить срок исследований, но и уникальный работоспособный коллектив, грамотные специалисты. Создание такого подразделения является шагом вперед в развитии здравоохранении не только Первоуральска, но и всей Свердловской области", - приводит департамент слова министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама