Детская железная дорога открыта на Урале после реконструкции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Реконструированная детская железная дорога (ДЖД) стоимостью более 735 млн рублей запущена в парке им. В.В. Маяковского Екатеринбурга. К следующему лету, после окончания пуско-наладочных работ в депо, будет возможен переход на круглогодичный режим работы ДЖД, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СВЖД - филиал ОАО "РЖД").

"Состоялось открытие нового комплекса ДЖД в Екатеринбурге, общая стоимость проекта с 2007 по 2016 годы более 735 млн рублей. Из них РЖД направило на его реализацию более 570 млн рублей - средства пошли на строительство объектов инфраструктуры и здания депо, которое после дооснащения будет использоваться для технического обслуживания и ремонта подвижного состава малой магистрали. За счет областного бюджета возведено здание вокзально-профориентационного комплекса", - сказали в пресс-службе.

В здании вокзала расположился учебный центр с кабинетами для занятий юных железнодорожников, также там планируется установить тренажерные комплексы, максимально реалистично моделирующие процесс ведения поезда. Новые помещения позволят увеличить численность учащихся с 700 до 1,5 тыс. человек.

"Работа на детской магистрали помогает молодежи знакомиться с инновационными технологиями, способствует повышению престижа рабочих профессий, в том числе на высокотехнологичных направлениях. В помещениях вокзального комплекса создана безбарьерная среда для людей с ограниченными физическими возможностями: имеется отдельный вход для инвалидов-колясочников, удобные лифты, пандусы, специально оборудованные туалетные комнаты", - добавили в пресс-службе.

Свердловская ДЖД была построена в 1960 году в качестве учебной базы для школьников, желающих стать машинистами, проводниками, путевыми рабочими и освоить другие железнодорожные специальности. До реконструкции в зимний период дорога длиной 3,8 км не эксплуатировалась.