Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленям

Новости Урала
13 сентября, 13:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Животные мигрируют в соседний регион из-за лесных пожаров
Материал из 1 страницы
© EPA/BERND WUESTNECK

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Бурые медведи, мигрировавшие из-за лесных пожаров из Ханты-Мансийского (ХМАО) в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), а также браконьеры и нехватка удобных для выпаса пастбищ угрожают популяции оленей в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Смотрите также
Ученые проведут мониторинг карской популяции белого медведя на острове Белый

"Опрос кочевого населения округа показал, что у оленеводов нет проблем с истощением пастбищ, но есть дефицит удобных для выпаса и не подверженных влиянию человека территорий. Серьезный урон стадам доставляют браконьеры, а также хищники, особенно бурые медведи, мигрировавшие летом 2016 года из соседнего ХМАО из-за лесных пожаров", - пояснили в пресс-службе.

По информации правительства ЯНАО, поголовье оленей в регионе составляет порядка 700 тысяч особей.

Согласно данным из открытых источников, охота бурых медведей на копытных не характерна для вида: три четверти рациона медведей составляет растительная пища - орехи, ягоды, клубни и стебли, а большую часть животного рациона составляют мелкие животные, насекомые и рыба. На крупных животных, в том числе и на других хищников, медведи нападают только в случае, если не могут найти себе пропитание.

Лето 2016 года стало одним из самых жарких для ХМАО и ЯНАО, что стало причиной многочисленных лесных пожаров. В общей сложности от огня в двух регионах пострадало почти 60 тысяч га лесов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали помещение под домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама