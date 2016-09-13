Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Бурые медведи, мигрировавшие из-за лесных пожаров из Ханты-Мансийского (ХМАО) в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), а также браконьеры и нехватка удобных для выпаса пастбищ угрожают популяции оленей в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"Опрос кочевого населения округа показал, что у оленеводов нет проблем с истощением пастбищ, но есть дефицит удобных для выпаса и не подверженных влиянию человека территорий. Серьезный урон стадам доставляют браконьеры, а также хищники, особенно бурые медведи, мигрировавшие летом 2016 года из соседнего ХМАО из-за лесных пожаров", - пояснили в пресс-службе.

По информации правительства ЯНАО, поголовье оленей в регионе составляет порядка 700 тысяч особей.

Согласно данным из открытых источников, охота бурых медведей на копытных не характерна для вида: три четверти рациона медведей составляет растительная пища - орехи, ягоды, клубни и стебли, а большую часть животного рациона составляют мелкие животные, насекомые и рыба. На крупных животных, в том числе и на других хищников, медведи нападают только в случае, если не могут найти себе пропитание.

Лето 2016 года стало одним из самых жарких для ХМАО и ЯНАО, что стало причиной многочисленных лесных пожаров. В общей сложности от огня в двух регионах пострадало почти 60 тысяч га лесов.