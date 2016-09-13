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Новый перинатальный центр в Челябинске откроется 1 октября

Новости Урала
13 сентября, 15:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 13, сентября. /ТАСС
Запуск нового здания позволит Челябинской области снизить младенческую смертность
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Строительные и отделочные работы полностью завершены на стройплощадке нового здания областного перинатального центра в Челябинске. Медучреждение примет первых пациентов 1 октября, сообщил корреспонденту ТАСС министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев.

"В Челябинске завершено строительство нового областного перинатального центра. На объекте выполнены все строительно-монтажные работы, монтаж систем инженерного обеспечения, установлено технологическое и медицинское оборудование. От контролирующих органов получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первых пациентов он примет 1 октября 2016 года", - сказал собеседник агентства.

Запуск нового здания областного перинатального центра позволит Челябинской области снизить младенческую смертность. "На сегодняшний день в регионе этот показатель составляет 5,7 промилле (количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. новорожденных за год - прим. ТАСС). Область по младенческой смертности входит в первую двадцатку в России, теперь рассчитываем на более позитивную картину", - отметил министр.

Улучшить показатели во многом позволит новое оборудование. "После начала работы областной перинатальный центр станет знаковым объектом - самым современным медицинским учреждением из числа действующих на территории региона. В числе прочего оборудования в нем будут функционировать стационарный цифровой рентгеновский аппарат, цифровые передвижные рентгеновские аппараты, ультразвуковой сканер последней модели, самый совершенный в мире", - добавил Кремлев.

В перинатальном центре оборудовано 130 коек круглосуточного пребывания, родовый блок на 12 индивидуальных родовых залов, операционный блок на три зала, отделение реанимации для женщин на девять коек, отделение реанимации новорожденных - 18 коек. "Этого достаточно, чтобы в 2017-2018 годах сконцентрировать на территории центра максимальное число родов и беременных женщин группы высокого риска, принимать более 4 тыс. родов в год с последующим увеличением до 5 тыс. родов в год (в старом здании 1937 года постройки областной перинатальный центр принимает не более 3,5 тыс. родов в год при мощности 55 коек - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник агентства.

Строительство перинатального центра в Челябинской области велось с 2013 года по поручению президента России. На его возведение и оборудование израсходовано свыше 2,3 млрд рублей из средств федерального фонда обязательного медстрахования и областного бюджета.

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