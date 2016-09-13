Власти утвердят проект создания в Екатеринбурге медкластера до конца года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти утвердят проект строительства в Екатеринбурге медицинского кластера до конца года. Во вторник прошла презентация строительства данного кластера, который разместится в микрорайоне Академический.
"Мы разработали новый проект это строительство медицинский кластера в Екатеринбурге. Основа - это новое здание Уральского медицинского университета, общей площадью 100 тыс. квадратных метров, стоимость 5 млрд рублей. Вторая опорная точка - это научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), около 3,4 млрд рублей", - сообщил генеральный директор компании-застройщика "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.
Планируется также в пределах кластера возвести больницу, 170 тыс. кв. метров жилья, детские сады и школу. "До конца года проект будет утвержден", - добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Проект рассчитывают реализовать на принципах государственно-частного партнерства. "Сегодня мы посмотрели и обсудили проект медкластера. Это очень важный элемент города, трудоустройство населения, новый уровень образования, подготовка кадров. Мы, как группа "Ренова", примем участие в реализации этого проекта, осталось согласовать некоторые моменты", - отметил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, не уточнив предполагаемую сумму инвестиций.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.