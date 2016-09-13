Инжиниринговый центр по внедрению технологий для авиации запустили в технопарке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр по внедрению технологий в промышленное производство для авиации, машиностроения, ракетостроения и медицины был запущен в технопарке "Университетский" в Екатеринбурге. Об этом сообщил во вторник журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов.

"Сегодня на площадке технопарка начинает функционировать оснащенный самым современным оборудованием инжиниринговый центр передовых технологий, целью которого является внедрение инноваций в промышленное производство в сфере авиа- и машиностроения, медицины и ракетостроения", - сказал он.

По словам генерального директора технопарка Дениса Скоморохова, это совместный проект с титановым кластером Свердловской области. "Часть оборудования уже закуплена, часть закупается. Инвестиции в проект составили порядка 70 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", инжиниринговый центр передовых производственных технологий является одной из инфраструктурных площадок для участников титанового кластера, который был создан в 2012 году.

"Организация-координатор кластера создана на базе ОЭЗ. Титановый кластер Свердловской области - единственный в России центр компетенций и генерации инновационных проектов в сфере производства высокотехнологичной продукции из титана. Инжиниринговый центр позволит резидентам кластера внедрять и коммерциализировать результаты своей научно- исследовательской и опытно-конструкторской работы", - уточнили там.

О технопарке высоких технологий

Технопарк "Университетский" - крупнейший в регионе инновационный центр. Проект технопарка высоких технологий Свердловской области реализуется с 2013 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством.

Основной целью технопарка является создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона. Он сможет вместить до 1,5 тыс. резидентов, в том числе 700 высокотехнологичных. Как отметил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов, инвестиции в проект составили около 1,1 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что на площадке технопарка также разместится Межрегиональный Центр компетенций (МЦК) для тренировочного полигона WorldSkills.Там планируется готовить операторов станков с программным управлением, техников по композитным материалам, специалистов по аддитивным технологиям, робототехнике, мехатронике и еще по целому ряду специальностей.