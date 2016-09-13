Добыча рыбы на Ямале увеличилась на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Вылов рыбы в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО) в этом году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За восемь месяцев текущего года рыбодобывающими предприятиями округа добыто более 6,5 тыс. тонн рыбы, что выше уровня прошлого года более чем на 1,5 тыс. тонн - это больше 20%. В 2016 году в связи с запретом на вылов муксуна и нельмы все рыбодобывающие предприятия переориентированы на увеличение объемов добычи частиковых и тресковых видов рыбы. На предприятиях сменили орудия лова, определили новые места промысла, это привело к увеличению объемов добычи данных видов водных биоресурсов", - сказали там.

По прогнозам, рыбодобывающие предприятия ЯНАО в текущем году готовы перевыполнить годовой план на 600 тонн. "Общий объем добычи в 2016 году ориентировочно составит 9400 тонн. На территории округа промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут 82 предприятия, на них трудятся 2,5 тыс. человек, большинство из которых - представители коренного населения (ненцы, ханты и селькупы)", - отметили в пресс-службе.

Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из наиболее значимых "рыболовецких" регионов в Западносибирском рыбохозяйственном бассейне. Здесь производится вылов более 50% всей добываемой по Нижнеобскому бассейну рыбы.