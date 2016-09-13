На Урале не хватает специалистов по исследованию рыбы на опасные болезни

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Нехватка специалистов по изучению рыб - ихтиологов - за последние несколько лет возникла на Урале. Фактически в регионе отсутствуют специалисты, которые могут определить опасные заболевания у различных пород рыб, сообщил ТАСС руководитель Уральского отделения Госрыбцентра Владимир Скворцов.
"На Урале работает всего 20 специалистов по рыбам, все они работают в Екатеринбурге, в Уральском филиале Госрыбцентра. В идеале нужно, чтобы в регионе работало вдвое больше специалистов. Катастрофически не хватает кадров. Фактические в субъектах Уральского федерального округа отсутствуют специалисты, которые могут выявлять опасные болезни у рыб", - сказал он.
По его словам, в регионе ведется работа по привлечению сотрудников из числа студентов, однако из-за финансовой составляющей молодежь не идет в эту профессию. "На заработную плату 15 тыс., которую мы предлагаем, молодому специалисту не прожить"", - сказал Скворцов.
Он добавил, что в связи с ситуацией на водоемах этим летом из-за аномальной жары, а также из-за заражения рыбы в бассейне реки Обь, острая необходимость в сотрудниках была особенно заметна - не хватало специалистов для экспедиций и работы в лабораториях.