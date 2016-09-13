Суд приговорил жителя Тюмени к 3 годам колонии за участие в НВФ в Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Житель Тюмени Алтун Мамедов проведет три года в колонии за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

"Суд приговорил Мамедова к 3 годам лишения свободы. Установлено, что в марте 2013 года он, попав под морально- психологическое влияние радикального исламского проповедника, вылетел в Турцию из Екатеринбурга. В апреле 2013 года Мамедов нелегально перешел турецко-сирийскую границу и присоединился к незаконному вооруженному формированию (НВФ) "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар", воюющему на стороне международных террористических организаций и антиправительственных сил.Он принес присягу одному из так называемых амиров данного НВФ и прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-тренировочной базе", - сказали в пресс-службе.

В составе бандформирования Мамедов занимался охраной пленных и несением караульной службы на базах террористов, принимал активное участие в боевых действиях на территории САР в составе антиправительственных сил, в том числе в ходе боев за аэропорт Минег. Осенью 2013 года, находясь в Сирии, Мамедов вступил в "джамаат абу-Ханифы", структурно входивший в международную террористическую организацию "Исламское государство". За службу на стороне радикальных исламистов Мамедову выплачивалось ежемесячное вознаграждение в размере 30-50 долларов.

"В связи с внутренними конфликтами среди боевиков и осложнением взаимоотношений с международной террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" Мамедов выехал на территорию Турции, а затем в Грузию к родственникам, где скрывался от органов следствия. В августе 2015 года объявленный в международный розыск Мамедов был задержан правоохранительными органами Республики Азербайджан при попытке пересечения грузинско-азербайджанской границы. В декабре 2015 года Мамедов экстрадирован в РФ. В результате проведения оперативно- розыскных мероприятий, следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении Мамедова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") ", - сказали в пресс-службе.