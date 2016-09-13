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Директору УК предъявили обвинение по делу о гибели засыпанной снегом девочки на Урале

Новости Урала
13 сентября, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Женщине грозит наказание до пяти лет лишения свободы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Директору управляющей компании в Екатеринбурге предъявлено обвинение в нарушении правил снегоуборочных работ, в результате чего погиб ребенок, которого в феврале этого года экскаваторщик засыпал снегом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

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"Женщине, работающей директором управляющей компании, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в ведомстве, добавив, что за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, директор управляющей компании не предприняла мер к установке сигнальных ограждений на территории уборки снега у дома по улице Рощинская в Екатеринбурге, а также не обеспечила контроль за соблюдением водителем экскаватора-погрузчика требований правил и инструкций по охране труда.

Днем 4 февраля во время уборки снега экскаваторщик Иван Шарипов завалил снегом 10-летнюю девочку, не заметив ребенка. Через 9 дней девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание. 27 мая суд приговорил Шарипова к 1 году ограничения свободы.

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