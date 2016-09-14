Первый на Урале завод по производству гофротруб открыли в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый в Уральском федеральном округе (УрФО) завод по производству гофротруб открыли в Тюмени. Объем вложений в объект составил 8,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"Завод по производству гофротруб открылся в областной столице. Как отмечают представители компании, он не имеет аналогов в УрФО. Реализация инвестиционного проекта стала возможна благодаря региональной программе импортозамещения: объем вложений в объект составил 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что средства пошли на модернизацию и расширение уже действующего предприятия, на базе которого и было создано новое производство. "Проект состоит из нескольких линий, построить которые планируется в течение десяти лет. Первую уже запустили в эксплуатацию, она рассчитана на производство гибкой гофры диаметром от 16 до 60 мм. Вторая позволит выпускать трубы диаметром 110, 160 и 200 мм. Третья линия предполагает изготовление труб диаметром от 50 до 320 мм", - пояснили там.
Там добавили, что с учетом того, что в Тюмени и северных округах идет активное строительство жилых домов, объектов социальной сферы и предприятий, то спрос на продукцию может вырасти в разы. "Сейчас мощность первой линии завода составляет 25-30 км труб в месяц, а с выходом на полный цикл этот показатель увеличится до 300", - уточнили в пресс-службе.
По данным властей, всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.