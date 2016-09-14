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Европейский сом может уничтожить рыб крупнейшего водоема на Среднем Урале

Новости Урала
14 сентября, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
В Рефтинское водохранилище европейского сома завезли 10 лет назад, когда искусственное зарыбление никто не контролировал
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© AP Photo/Danny Johnston

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Европейский сом в ближайшие пять лет может уничтожить другие породы рыб Рефтинского водохранилища, которое является одним из крупнейших водоемов в Свердловской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель Уральского отделения Госрыбцентра Владимир Скворцов.

"В Рефтинское водохранилище 10 лет назад кто-то завез европейского сома. Его сейчас там очень много, некоторые экземпляры достигают 30 кг. Еще лет пять и он съест там все, вытеснит других обитателей водоема", - сказал собеседник агентства.

По мнению ихтиолога, кандидата биологических наук УрО РАН Яна Кижеватова, в 1990-2000 года искусственное зарыбление никто не контролировал. "Занимались зарыблением, в том числе, и организаторы платных рыбалок и рыбоводы, выращивающие товарную рыбу. И из-за их деятельности много сорной рыбы попало в последние десятилетия в наши реки и озера", - сказал он.

Пример - ротан-головешка, которая, по словам ученого, значительно изменила и даже полностью уничтожила аборигенную ихтиофауну в большинстве рек и озер Урала - южного и среднего. "Это биологическая бомба, и что с этим делать в наших условиях - неясно", - добавил ихтиолог. По его словам, вероятность того, что европейский сом может угрожать экосистеме Рефтинского водохранилища незначительная.

"Несмотря на то, что этот вид южный и не может выжить в нашем климате, в Рефтинском водохранилище, так как оно подогревается, создана нормальная среда для его жизни. Но маловероятно, чтобы европейский сом смог там размножаться, если не подселять молодь. А значит, когда взрослые особи вымрут, популяции в водоеме не останется. Сом не сможет съесть все и нарушить баланс, потому что хищнику энергетически это не выгодно", - сказал ученый.

Он также добавил, что сом за 10 лет стал мелиоратором водоема и уничтожает преимущественно массовые виды рыб - это, как правило, мелкие виды. "Уничтожить всю рыбу в таком большом и продуктивном водоеме хищник не может. Если кормовых объектов станет меньше, он переключится на другие виды пищи, моллюсков, например", - сказал Кижеватов.

Рефтинское водохранилище - один из популярных среди рыбаков и туристов водоемов Свердловской области. Оно было создано в 1968 году для водоснабжения Рефтинской ГРЭС. Фауна представлена такими видами рыб как лещ, плотва, линь, окунь, щука, елец, карп, толстолобик, белый амур, налим.

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