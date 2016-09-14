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Курганский суд ограничил свободу водителю, из автобуса которого выпал пассажир

Новости Урала
14 сентября, 9:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Мужчина начал движение с открытыми передними дверями автобуса, в результате выходивший пассажир упал на дорожное покрытие и получил телесные повреждения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса в городе Кургане получил 1 год и 3 месяца ограничения свободы за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе курганской прокуратуры.

"Водитель маршрутного автобуса в Курганской области признан виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью". Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, в июне 2016 года водитель, управляя маршрутным автобусом, подъехал к остановке, где перед началом движения проявил неосторожность и не убедился в безопасности. "Он начал движение с открытыми передними дверями автобуса, в результате выходивший пассажир упал на дорожное покрытие и ему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.

Похожий случай произошел в Тюмени: двое пожилых жителей города - 88-летняя женщина и 81-летний мужчина выпали из открытой двери автобуса, отъезжавшего от остановки. Оба получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы в больницу в состоянии комы. По предварительным данным, водитель автобуса не увидел, что пенсионеры собирались выйти из транспортного средства, и тронулся, не закрыв дверь. Пострадавшая женщина впоследствии скончалась в больнице, мужчина все еще находится в коме, в настоящее время возбуждено уголовное дело.

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