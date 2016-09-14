Карантин по бешенству введен в девяти тюменских населенных пунктах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в девяти неблагополучных пунктах Тюменской области в августе и сентябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий управления ветеринарии региона Сергей Палагин.

"За август и сентябрь у нас определены девять неблагополучных по бешенству пунктов в регионе, в том числе четыре из них - в сентябре. Последний случай произошел в Абатском районе с лошадью, у нее отмечалось неадекватное поведение, например, она кусала сама себя. Животное пришлось убить, а анализ показал у нее наличие бешенства. Всего в 2016 году было отмечено 42 случая бешенства, ни один человек покусан не был", - пояснил Палагин.

По его словам, если два месяца после введения на территории карантина случаи заболевания более не подтверждаются, то ограничение снимается. "В это время в подкарантинных пунктах работают специалисты ветеринарных станций, они не допускают распространение заразы за счет вакцинирования здоровых и отлова зараженных животных. Кроме того, охотнадзор помогает регулировать численность наиболее опасных переносчиков. Однако уже больное животное вакциной не спасти, летальность у бешенства порядка 90-100%, поэтому мы советуем всем владельцам домашних животных и скота обратиться в районную ветстанцию и привить своих питомцев, тем более, что это делается бесплатно", - подчеркнул специалист управления ветеринарии Тюменской области.

Палагин также отметил, что вспышки заболевания животных бешенством происходят раз в пятилетие. "В последний раз подобный случай был в 2015 году, сейчас идет незначительное снижение, а в следующем году и вовсе могут быть единичные случаи заболеваний. Наиболее опасны в Тюменской области лисы, бывали бешеные нутрии, хорьки, барсуки, ондатры, а также домашние животные - кошки, собаки, овцы и лошади. Случаев бешенства у ежей (один из самых частых распространителей этого заболевания - прим. ТАСС) в последние годы выявлено не было", - добавил Палагин.