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Топливо на 4,4 млрд рублей завезли на зиму в арктические районы Ямала

Новости Урала
14 сентября, 10:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
На полуостров доставлены дрова, уголь, масла и стабильный газовый конденсат
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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нефтепродукты, каменный уголь и дрова на сумму более 4,4 млрд рублей доставили в отдаленные и труднодоступные районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках северного завоза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На сегодняшний день в отдаленные и труднодоступные районы Ямала на 100% завезены дрова, уголь, масла и стабильный газовый конденсат. В рамках северного завоза уже доставлено более 80% дизельного топлива и бензина. За оставшееся до холодов время централизованный завоз топлива будет завершен во всех муниципалитетах", - сказали там.

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В общей сложности только на приобретение топлива потрачено более 4,4 млрд рублей. "Для безопасной зимы и обеспечения теплом ямальцев необходимы более 81 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 4,3 млрд рублей, 17 тыс. тонн каменного угля за 128 млн рублей и дровяного леса еще на 39 млн рублей. В первую очередь поставка топливных ресурсов осуществлялась в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках - Овгорт, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, а также туда, где недостаточные запасы топлива для выработки электрической энергии", - отметили в пресс-службе.

Завоз топлива идет по рекам, пока они не покроются льдом. "Централизованные поставки осуществляются во все муниципальные образования - Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы, а также в административный центр ЯНАО - Салехард. В городе нет моста через реку, поэтому осенью, пока не установился ледяной покров и не открылась ледовая переправа, городу необходимо топливо для автономного существования", - добавили в правительстве.

Отопительный сезон на Ямале начался в конце августа. "В последнюю неделю лета началась подача тепла в социальные объекты нескольких северных городов. Затем постепенно батареи нагреваются в жилом фонде. Муниципалитеты ориентируются на изменчивую северную погоду: если в течение пяти суток средняя температура окружающей среды опускается ниже 8 градусов, тепло подается в дома", - добавили в пресс- службе.

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