Уральский историк предложил назвать сквер в честь Лаврентия Берии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Уральский преподаватель истории Игорь Гребцов подал заявление властям закрытого города Лесного Свердловской области для присвоения скверу имени народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии.

"Я подал заявление в администрацию Лесного, чтобы к юбилею города присвоить скверу рядом с Выставочным центром градообразующего предприятия "Электрохимприбор" имя Лаврентия Берии. Берия - один из основателей атомного проекта в Лесном, он важен как историческая персона. Наш город молодой, у нас не так много важных исторических вех, поэтому хотелось бы, чтобы наши потомки понимали, благодаря кому появился город", - сказал преподаватель истории в Исовском геологоразведочном техникуме города Нижняя Тура Свердловской области.

В 1944 году Берия был назначен куратором ядерной программы СССР, был руководителем Специального комитета при Государственном комитете обороны по созданию советской атомной бомбы.

По словам Гребцова, решение о расположении города Лесного было принято на комиссии, председателем которой был Берия. "Изначально Лесной планировалось построить в 30 км от его нынешнего местоположения, в Пермском крае. Однако Лаврентий Павлович отметил, что там будет затруднительно обустроить быт рабочих, его слово стало решающим, и город построили в Свердловской области", - добавил Гребцов. По его словам, сквер вполне может быть назван именем Берии.

"Учитывая минимальность финансовых вложений в принятие такого решения, я думаю, шансы у нас есть", - уточнил Гребцов.

Позиция властей и жителей

Глава закрытого города Лесной Виктор Гришин сомневается, что инициатива историка найдет отклик. "Для нашего города это актуально, но маловероятно, что сквер будет назван именем Берия, потому что большинство горожан отрицательно относятся к этому предложению", - сказал Гришин.

По его словам, сейчас среди жителей Лесного идет дискуссия, чьим именем назвать новый сквер. "Помимо предложения от Игоря Гребцова, рассматриваются варианты назвать сквер во имя Семьи любви и верности, так как он располагается рядом с храмом Петра и Февронии. Другое мнение - назвать сквер именем еще одного основоположника атомного проекта Льва Арцимовича", - уточнил Гришин, добавив, что решение будет принято на градостроительном совете Лесного в конце октября.

Лаврентий Берия (1899 - 1853) - советский государственный и политический деятель, маршал Советского Союза (1945), Герой Социалистического труда (1943), Почетный гражданин СССР (1950), лишенный этих званий в 1953 году в связи с обвинениями в организации репрессий. 23 декабря 1953 года был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР.

Город Лесной - закрытое административно-территориальное образование в Свердловской области. Ранее город назывался Свердловск-45. Строительство города велось силами заключенных ГУЛАГа.