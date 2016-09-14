УрФУ и технопарк "Университетский" планируют разрабатывать 3D-технологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с новым технопарком "Университетский" в Екатеринбурге планируют разрабатывать 3D-технологии для промышленности. Соглашение об этом было подписано между генеральным директором инновационного центра Денисом Скомороховым и первым проректором УрФУ Сергеем Кортовым, соообщили в пресс-службе вуза.

"Соглашение заключено в целях взаимодействия в сфере развития инновационной экосистемы Свердловской области. Совместными усилиями университет и технопарк будут расширять практику 3D-моделирования в производственных процессах предприятий. Также планируется активизировать работу по привлечению предпринимателей к разработке и финансированию перспективных идей для дальнейшего внедрения в производство", - сказали там.

В вузе отметили, что особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в инновационную деятельность. "Технопарк должен стать интегратором комплекса услуг и инфраструктуры поддержки инновационной активности малых и средних инновационных предприятий региона, быть "лоббистом" механизмов господдержки инновационной активности и ключевой материально-технической базой для развития стартап- компаний", - приводит пресс-служба слова Кортова.

О технопарке высоких технологий

Технопарк "Университетский" - крупнейший в регионе инновационный центр. Проект технопарка высоких технологий Свердловской области реализуется с 2013 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством.

Основной целью технопарка является создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона. Он сможет вместить до 1,5 тыс. резидентов, в том числе 700 высокотехнологичных. Как отметил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов, инвестиции в проект составили около 1,1 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что на площадке технопарка также разместится Межрегиональный Центр компетенций (МЦК) для тренировочного полигона WorldSkills.Там планируется готовить операторов станков с программным управлением, техников по композитным материалам, специалистов по аддитивным технологиям, робототехнике, мехатронике и еще по целому ряду специальностей.