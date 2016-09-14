Археологи обнаружили водочный завод XIX века в центре Челябинска

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили водочный завод второй половины XIX века во время раскопок в центре Челябинска. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), председатель правления фонда "Южный Урал" Гаяз Самигулов.
"Во время проведения археологических работ в центре Челябинска, которые проводятся перед строительством на этом месте нового объекта, мы обнаружили старинный водочный завод, который был построен еще в 1869 году. По историческим документам нам было известно о том, что он был частью комплекса построек двора семьи Покровских - эта семья была одной из значимых для истории нашего дореволюционного города. Но мы не знали о точном местонахождении этого завода, поэтому, несомненно, это важное открытие для нас", - сказал собеседник агентства.
По словам ученых, завод небольшой площади состоит из нескольких помещений. "Он сделан из камня и кирпича, так что постройка сделана очень основательно. Раньше это было что-то вроде делового центра со складами с продукцией. Все это говорит о том, что к этому времени торговые связи здесь уже были очень хорошо налажены", - добавил Самигулов.
Он также отметил, что на месте раскопок археологи обнаружили большой медный ковш, с помощью которого переливали жидкости, бутылки с разных производств и монеты XVIII-XIX вв. "После раскопок мы будем проводить исследования найденных интересных артефактов", - добавил Самигулов.