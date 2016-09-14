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Более 70 жителей ЯНАО наградили за ликвидацию вспышки сибирской язвы

Новости Урала
14 сентября, 13:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Медалями награждены врачи, медсестры и фельдшеры, сотрудники МЧС и авиакомпании "Ямал"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, которые принимали активное участие в ликвидации последствий вспышки сибирской язвы, получили награды. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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© Пресс-служба губернатора ЯНАО/ТАСС
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"Медалью "За мужество и самоотверженность" награждены врачи, медсестры и фельдшеры Аксарковской центральной районной больницы и инфекционного отделения Салехардской окружной клинической больницы. Благодаря усилиям этих людей 23 кочевникам удалось победить сибирскую язву. Аналогичная медаль вручена 11 работникам авиакомпании "Ямал", среди которых командиры и члены экипажей вертолетов, бортмеханики, авиатехники, которые эвакуировали людей из очага и доставляли помощь", - отметили в пресс-службе.

Медалями "За сохранение Арктики" награждены начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессонов и его заместители, а также военный комиссар Ямала Василий Чачков и руководитель авиакомпании "Ямал" Василий Крюк. "Более 30 человек получили почетные грамоты и благодарности губернатора Ямала, среди которых командиры, вторые пилоты и бортмеханики вертолетов, медицинские работники, военные и журналисты. Всего губернатор вручил более 70 наград", - добавили пресс-службе.

В Ямальском районе округа с 25 июля по 31 августа был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

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