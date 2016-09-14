Власти: подорожание путевок позволит улучшить условия в курганских детских лагерях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Департамент образования и науки Курганской области предложил увеличить стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря, чтобы улучшить условия отдыха для детей. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ведомстве.
"Будем выходить с инициативой об увеличении стоимости путевки. В среду проводили совещание с руководителями загородных лагерей: они говорят о том, что цена с 2012 года ни на копейку не повышалась, а набор продуктов питания растет. Увеличение стоимости путевки позволит провести ремонт в лагерях, улучшить материально-техническую базу и решить существующие проблемы ", - сказали в областном департаменте.
На данный момент стоимость путевки в детский загородный оздоровительный лагерь составляет порядка 9 тыс. рублей, а в санаторно-оздоровительный лагерь - порядка 17 тыс. рублей. "Насколько может быть увеличена стоимость путевки, пока неизвестно. Этот вопрос находится в стадии проработки", - подчеркнула собеседница агентства.
В департаменте отметили, что такую меру планируется предпринять, в том числе, по итогам проверок Роспотребнадзора в течение летней оздоровительной кампании этого года. "Контролирующий орган выявил, что в некоторых детских лагерях недодавали продукты, установленные нормативами детского питания: ржаной хлеб, сухофрукты, молоко и молочные продукты, яйца, творог. Дети не получили в разных учреждениях от 8 до 24% нормы этих продуктов", - сказали ТАСС в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
Там добавили, что с начала лета было проведено 369 обследований детских оздоровительных лагерей, в 73% из которых выявлены нарушения требований санитарных правил и нормативов, общая сумма наложенных штрафов составила 817,6 тыс. рублей. "Всего в период летних каникул на территории Курганской области функционировали 410 оздоровительных учреждений, отдохнуло более 40 тыс. детей", - добавили в ведомстве.
Особый контроль за детскими лагерями начался после трагедии 18 июня на Сямозере в Карелии, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход на лодках отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов находятся под стражей.