Суд продлил срок ареста ректора уральского вуза, подозреваемого в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей ректора Уральского госуниверситета физической культуры Евгения Орехова, задержанного в середине мая при получении взятки в размере 200 тыс. руб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

"По ходатайству следователя Орехову срок содержания под стражей продлен до 19 ноября 2016 года. Следователь мотивировал продление содержания под стражей тем, что по делу необходимо допросить свидетелей, назначить почерковедческую экспертизу, истребовать ответы на ранее направленные запросы в различные инстанции, провести изъятия документов, имеющих значение для рассмотрения уголовного дела", - сказала она.

Адвокаты Орехова настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест или залог, отметила Прохорова.

Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело в отношении Орехова было возбуждено следственными органами СК РФ по Челябинской области в конце мая. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, 19 мая в Челябинске Орехов получил через посредников взятку за совершение действий, связанных с заключением госконтрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза.

21 мая суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал в отношении Орехова меру пресечения в виде ареста.