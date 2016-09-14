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СК возбудил дело в отношении уральских чиновников по факту смерти пенсионерки

Новости Урала
14 сентября, 15:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, сентября. /ТАСС
Женщина скончалась в июле после того, как на нее упала ветка дерева, сообщил источник в правоохранительных органах
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный отдел СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Златоуста по факту смерти 75-летней пенсионерки. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственный отдел СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в отношении неустановленных лиц из числа должностных лиц администрации Златоуста. Дело возбуждено по факту смерти 75-летней пенсионерки, которая скончалась в июле этого года после того, как на нее на улице упала ветка дерева", - сказал собеседник агентства.

Следователи намерены выявить виновных в несвоевременной обрезке деревьев, допустивших аварийное состояние дерева, отметил он.

Расследование уголовного дела продолжается.

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