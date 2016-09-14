СК возбудил дело в отношении уральских чиновников по факту смерти пенсионерки

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный отдел СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Златоуста по факту смерти 75-летней пенсионерки. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.
"Следственный отдел СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в отношении неустановленных лиц из числа должностных лиц администрации Златоуста. Дело возбуждено по факту смерти 75-летней пенсионерки, которая скончалась в июле этого года после того, как на нее на улице упала ветка дерева", - сказал собеседник агентства.
Следователи намерены выявить виновных в несвоевременной обрезке деревьев, допустивших аварийное состояние дерева, отметил он.
Расследование уголовного дела продолжается.