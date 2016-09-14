В Пермской области открыли участок трассы Пермь - Екатеринбург

ПЕРМЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Шестиполосная автодорога в обход села Бершеть, являющаяся частью федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, введена в эксплуатацию. Готовится проектная документация по продолжению реконструкции автомагистрали до Кунгура. Об этом сообщил журналистам начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Тимур Лубаков.

"Сейчас мы вводим в эксплуатацию практически 14 километров федеральной трассы - обход Бершети с 28 по 40 км. Проектная документация по следующим двум участкам трассы Пермь - Екатеринбург уже готова, по последнему участку - до 85 км - планируем до конца 2016 года получить положительное заключение экспертизы. После этого будем обращаться в правительство для выделения средств на следующие 2 года, чтобы продолжить реконструкцию трассы, поскольку она является частью Европейского транспортного коридора", - сказал Лубаков.

По его словам, объем финансирования на ремонт федеральных дорог в Пермском крае составляет около 3,5 млрд рублей, при этом большая часть суммы направлена на реконструкцию трассы Пермь -Екатеринбург.

Так, теперь участок магистрали длиной 14 км представляет собой шестиполосную дорогу со съездами к Бершети и Звездному, двухуровневой транспортной развязкой в районе села Янычи, мостовым переходом через реку Юг и путепроводом через железную дорогу.

Реконструкция трассы Пермь - Кунгур (75 км) началась в 2010 году и на данный момент является самой глобальной дорожной стройкой в Пермском крае. Эта дорога - одна из самых загруженных и аварийных в регионе. В октябре 2012 года открыли первый участок - обход Лобаново. Так как данная автодорога является частью федеральной трассы Пермь- Екатеринбург, то все работы выполняются за счет федеральных средств, общая стоимость проекта оценивается в 25-30 млрд рублей.

Сейчас строится участок от обхода Лобаново до Кояново (20-28 км), его планируется ввести в 2018 году.