Почти 1 млн руб. направлен на льготу для детей челябинских участников ВОВ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области выделило 990 тыс. рублей на компенсацию детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам расходов на проезд к месту захоронения родителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

"Правительство Челябинской области под председательством губернатора Бориса Дубровского утвердило порядок возмещения детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам расходов на проезд к месту захоронения родителей. По предварительным расчетам численность получателей компенсации составит 400 человек в год. На возмещение транспортных расходов детям погибших участников войны в областном бюджете на 2017 год заложено 990 тыс. рублей. В этом году - финансирование будет по числу обратившихся", - сказал собеседник агентства.

Льготники имеют право получить компенсацию один раз в три года. Затраты возмещаются на сумму до 25 тыс. рублей на проезд железнодорожным транспортом или, если в районе его нет, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом по территории РФ. Компенсацию можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства либо по месту прибытия заявителя после предоставления подтверждающих документов.

Как ранее сообщал ТАСС, закон Челябинской области, согласно которому проживающие в регионе дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат льготы, начал действовать с 1 сентября. Документ устанавливает три меры социальной поддержки: преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания населения, возмещение расходов на проезд к местам захоронения погибших родителей один раз в три года и ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей. Всего в регионе насчитывается порядка 42 тыс. детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.