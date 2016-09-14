Первую в РФ постановку оперы Вайнберга "Пассажирка" представили на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Первая в России постановка оперы Моисея Вайнберга "Пассажирка" по пьесе писательницы Зофьи Посмыш о судьбах узников Освенцима была представлена в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. Во вторник в театре прошла генеральная репетиция оперы, премьерный показ состоится 15 сентября, передает корреспондент ТАСС.

После того, как опустится занавес

Либретто оперы написано по пьесе "Пассажирка из каюты 45" Зофьи Посмыш, которая три года была узницей гитлеровских концлагерей. Писательница обратилась к лагерной теме лишь спустя 14 лет после освобождения. "В Аушвице я встретила людей, в святости которых я не сомневаюсь. Я считаю, что это единственная тема, на которую мне еще стоило бы писать", - процитировали в пресс-службе театра слова писательницы.

Моисей Вайнберг также не случайно обращается к теме узников концлагерей: его семья разделила судьбу многих евреев в XX веке. "Я считаю своим моральным долгом написать о войне, об ужасах, которые выпали на долю человечества в нашем веке", - привели в театре слова композитора.

По словам режиссера и сценографа оперы Тадеуша Штрасбергера, сейчас очень "правильный" момент для постановки "Пассажирки". "Потому что те люди, которые жили во время Второй мировой войны, постепенно уходят от нас. Я постарался, чтобы вопросы, которые в ней затрагиваются, продолжали звучать после того, как опустится занавес", - рассказал он журналистам на предпремьерном показе.

Директор театра Андрей Шишкин уверен, что у постановки найдется своя аудитория. "Несмотря на то, что это постановка не для массового зрителя, я думаю, что у нее будет своя аудитория, невзирая на темы, которые мы в ней поднимаем", - отметил он.

Главный дирижер екатеринбургского театра оперы и балета Оливер фон Дохнаньи считает постановку "Пассажирки" уникальным событием не только для данного театра, но и для всей России. "Музыкальная составляющая в "Пассажирке" очень тяжелая, партитуры сложные, главным образом для солистов, но также и для оркестра", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что в опере нет ни одного приглашенного со стороны солиста.

Опера с мировым именем

Первое концертное исполнение оперы состоялось в России в 2006 году на сцене Московского академического Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. В сценической постановке опера представлена впервые в России в Екатеринбурге.

Для постановки было сшито порядка 150 костюмов. "Каждый костюм имеет свою историю. Например, вы видите на сцене заключенных Освенцима, можно подумать, что они выглядят примерно одинаково, но на самом деле их робы различаются и по цвету и по крою. Те, у кого форма почище - это люди, которые недавно прибыли в лагерь, а те кто, в грязной одежде, прибыли давно. Мы с Тадеушем решили, что даже если публика не может детально рассмотреть костюмы, то артисты видят друг друга, и это помогает им играть", - сказала сегодня художник по костюмам Вита Цыкун.

В декорациях постановщики использовали дымящиеся печи Освенцима. Все артисты - в коротких париках и с нарисованными на лице синяками, надзиратели - в аккуратной фашистской форме. По словам эксперта института Адама Мицкевича в Польше, партнера постановки Александра Ласковского, Зофья Посмыш очень долго ждала премьеры оперы в России. "Я как музыкальный критик после генеральной репетиции могу сказать, что это очень хорошая постановка", - добавил Ласковский.

Бывшие узники концлагерей смогут бесплатно побывать на премьере "Пассажирки". "Театр готов выделить до ста мест для членов Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей в премьерном блоке спектаклей с 15 по 18 сентября. Посещение для бывших узников и сопровождающих их лиц будет бесплатным. Тех, кто не сможет побывать на премьере, мы готовы принять на благотворительной основе в течение 105-го театрального сезона", - пояснил Шишкин.

"Пассажирка" объединит Екатеринбург, Москву и Варшаву

Уникальность российской премьеры оперы "Пассажирка" состоит в том, что впервые постановка Вайнберга превращается в масштабный международный музыкально- театральный, научный, общекультурный и гуманистический проект, состоящий из нескольких этапов.

Первая презентация проекта прошла в ноябре 2015 года на международной конференции в Москве. В Екатеринбурге, помимо инсценировки радиопьесы, в апреле исполнили Восьмую симфонию Вайнберга "Цветы Польши", дирижировала концертом Моника Волиньска из Польши. В мае прошел концерт из произведений Шостаковича и Чайковского, которые перекликаются с сюжетом "Пассажирки".

Моисей (Мечислав) Вайнберг родился в 1919 году в Варшаве, окончил Варшавскую консерваторию как пианист. В 1939 году, в самом начале Второй мировой войны, переехал из Польши в СССР. Все его родственники были депортированы и погибли в концлагере Травники. Во время войны он познакомился и более тридцати лет дружил с Дмитрием Шостаковичем.

Вайнберг - автор 22 симфоний, 7 опер, 8 концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к кинофильмам, спектаклям, мультфильмам, в том числе к картинам "Укротительница тигров", "Летят журавли", "Тегеран-43", "Афоня" и "Каникулы Бонифация". Он также получил звания Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР.