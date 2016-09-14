ФРП направил 1,6 млрд руб. на проекты промпредприятий Урала за 1,5 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Свердловская область получила 1,6 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проектов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"На сегодня ФРП профинансировал шесть проектов уральских предприятий на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. В частности, средства получили такие компании как ООО "Эпсилон", ОАО "НПК «Уралвагонзавод", ООО "Завод Медсинтез" и другие предприятия региона. На средства ФРП будут реализованы проекты в области машиностроения, фармацевтики, нефтепереработки", - сообщили в департаменте.

По словам заместителя директора ФРП Юрия Шамкова, в рейтинге российских регионов Свердловская область разделила первое место с Московской областью по числу проектов, профинансированных фондом.

"За полтора года по Уральскому федеральному округу было подано 146 заявок, из них 98 - от Свердловской области. По всему УрФО профинансировано 9 проектов, из них 6 - проекты вашего региона. Это говорит о высокой компетенции и ответственности региональных властей, потому что результат есть только там, где активен бизнес и там, где власть", - отметил Шамков на заседании в Екатеринбурге.

Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств, обеспечения импортозамещения. Для реализации промышленно- технологических проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в размере от 50 млн до 500 млн руб.

Как сообщалось ранее, предприятие "Эпсилон", которое разместится в индустриальном парке "Богословский" (Свердловская область), должно было получить от Фонда развития промышленности 500 млн рублей на строительство своего объекта. Компания планирует наладить в индустриальном парке токарно-фрезерную обработку деталей для воздушных и морских судов, станков, различных машин и механизмов из алюминиевых, стальных и титановых сплавов.