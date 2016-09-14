"Электрохимприбор" поставит изотопы на $2,5 млн в ФРГ и страны Африки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября./ТАСС/. Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область) поставит изотопы на $2,5 млн в ФРГ и страны Южной Африки, в том числе для медицинской диагностики и терапии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внешнеэкономических и международных связей области.
"Первый заказ на поставку за рубеж изотопа иттербий-176 на сумму $2,5 млн получил комбинат "Электрохимприбор". Уральский изотоп, используемый для получения медицинского радиоизотопа лютенция-177, который широко применяется в медицинской диагностике и терапии, будет отправлен в Германию и страны Южной Африки", - сообщили в пресс-службе.
По словам гендиректора комбината Андрея Новикова, "в области производства изотопов мы сейчас сконцентрировались на стабильных изотопах для нужд медицины и науки. Большая часть этой нашей продукции реализуется за рубежом, на сегодня 80% мирового рынка - это именно изотопы производства "Электрохимприбора", но мы планируем вхождение и в российские программы, чтобы обеспечивать потребности расширяющегося внутреннего рынка", - сказал он.
Как отметил глава министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, уральские изотопы широко известны за рубежом. "Они с успехом применяются в ядерной медицине, преимущественно в онкологии. Речь идет не только об иттербии-176. Так, углерод-14 и препараты на его основе, изотопы цезия, произведенные "Институтом реакторных материалов" в городе Заречном Свердловской области, сегодня уже занимают приличную долю международного рынка", - пояснил министр.
Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" и градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области. Его главной задачей на современном этапе является производство ядерных боеприпасов для Вооруженных сил РФ.