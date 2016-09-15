В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира 15 сентября, 5:26

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка гравюр нью-йоркского художника Артема Миролевича о метафорическом осмыслении будущего мироустройства открывается в четверг в Уральской галерее Ural Vision Gallery (UVG) в Екатеринбурге.

"Будет выставлено более 20 гравюр. Они объединены темой метафорического осмысления будущего, а используемая техника полностью отражает то, что он делает. Миролевич изображает не только отдельных персонажей, но и пейзажи. Часто это нереальные существа в стиле Говарда Лавкрафта", - рассказала корреспонденту ТАСС арт-директор галереи Марина Альвитр.

По словам Альвитр, художник пытается представить, каким может быть мир в будущем. "С одной стороны, это мистические истории, которые были давно, а с другой стороны - это утопический, несуществующий мир, куда мы можем прийти. Это соединение прошлого и будущего. Рассказывая о пришельцах из будущего и постапокалиптическом городе с помощью традиционной техники гравюры, художник смеется над условностями", - отметила она.

На счету Артема Миролевича более 100 выставок. Является куратором Русского Павильона в Нью-Йорке, где можно было увидеть работы Эрнста Неизвестного, Валерия Ершова и других художников.

Галерея UVG работает в Екатеринбурге с 2012 года, в 2015 году открыла филиал в Будапеште.