В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка гравюр нью-йоркского художника Артема Миролевича о метафорическом осмыслении будущего мироустройства открывается в четверг в Уральской галерее Ural Vision Gallery (UVG) в Екатеринбурге.
"Будет выставлено более 20 гравюр. Они объединены темой метафорического осмысления будущего, а используемая техника полностью отражает то, что он делает. Миролевич изображает не только отдельных персонажей, но и пейзажи. Часто это нереальные существа в стиле Говарда Лавкрафта", - рассказала корреспонденту ТАСС арт-директор галереи Марина Альвитр.
По словам Альвитр, художник пытается представить, каким может быть мир в будущем. "С одной стороны, это мистические истории, которые были давно, а с другой стороны - это утопический, несуществующий мир, куда мы можем прийти. Это соединение прошлого и будущего. Рассказывая о пришельцах из будущего и постапокалиптическом городе с помощью традиционной техники гравюры, художник смеется над условностями", - отметила она.
На счету Артема Миролевича более 100 выставок. Является куратором Русского Павильона в Нью-Йорке, где можно было увидеть работы Эрнста Неизвестного, Валерия Ершова и других художников.
Галерея UVG работает в Екатеринбурге с 2012 года, в 2015 году открыла филиал в Будапеште.