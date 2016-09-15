Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"

Новости Урала
15 сентября, 7:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Артем Миролевич изображает не только отдельных персонажей, но и пейзажи, часто это нереальные существа в стиле Говарда Лавкрафта, подчеркнула арт-директор галереи Марина Альвитр
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3621947.stepNow *12 +1}} - 8 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3621947.sliderLength-1}}
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
Выбор редакции
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира 15 сентября, 5:26
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером" 14 сентября, 21:30
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе 14 сентября, 7:33
В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею" 14 сентября, 3:54
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии" 13 сентября, 21:30
Реставрация арки Северного входа ВДНХ началась в Москве 13 сентября, 16:04
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3621947'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3621947'].sliderLength - 1}}
+
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич
© Ural Vision Gallery/Артем Миролевич

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка гравюр нью-йоркского художника Артема Миролевича о метафорическом осмыслении будущего мироустройства открывается в четверг в Уральской галерее Ural Vision Gallery (UVG) в Екатеринбурге.

"Будет выставлено более 20 гравюр. Они объединены темой метафорического осмысления будущего, а используемая техника полностью отражает то, что он делает. Миролевич изображает не только отдельных персонажей, но и пейзажи. Часто это нереальные существа в стиле Говарда Лавкрафта", - рассказала корреспонденту ТАСС арт-директор галереи Марина Альвитр.

По словам Альвитр, художник пытается представить, каким может быть мир в будущем. "С одной стороны, это мистические истории, которые были давно, а с другой стороны - это утопический, несуществующий мир, куда мы можем прийти. Это соединение прошлого и будущего. Рассказывая о пришельцах из будущего и постапокалиптическом городе с помощью традиционной техники гравюры, художник смеется над условностями", - отметила она.

На счету Артема Миролевича более 100 выставок. Является куратором Русского Павильона в Нью-Йорке, где можно было увидеть работы Эрнста Неизвестного, Валерия Ершова и других художников.

Галерея UVG работает в Екатеринбурге с 2012 года, в 2015 году открыла филиал в Будапеште.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA подтвердило подлинность второй части документов хакерской группы
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
7
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
Темы дня
Реклама