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Почти семь тысяч жителей Урала остались без света из-за сбоя на подстанции

Новости Урала
15 сентября, 9:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
На место выехали аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго", параллельно с этим энергетики приступили к переводу электроснабжения на резервные схемы
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 7 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за технологического нарушения в работе электрической подстанции "Ощепково" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В четверг было зафиксировано технологическое нарушение в работе подстанции. Без электроснабжения остались порядка 6,8 тыс. жителей населенных пунктов Пылаева, Чупино и части рабочего поселка Пышма Талицкого городского округа", - говорится в сообщении "МРСК Урала".

Отмечается, что для выявления причин на место выехали аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго", параллельно с этим энергетики приступили к переводу электроснабжения на резервные схемы. В настоящее время уже восстановлено электроснабжение порядка 3 тыс. потребителей.

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