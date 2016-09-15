UTair через суд взыскала с НПФ "Мечел-Фонд" более 160 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Авикомпания UTair взыскала 168 миллионов рублей с ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент", которое является доверительным управляющим средствами пенсионных накоплений НПФ "Мечел-Фонд". Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию авиакомпании и отменил решение московского арбитражного суда, когда UTair было отказано в иске. Об этом говорится в материалах дела арбитражного суда.

"Взыскать с "Паллада Эссет Менеджмент" доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "МЕЧЕЛ-ФОНД" в пользу "Авиакомпании UTair" неосновательное обогащение в размере 168 млн рублей, а также порядка 270 тыс. рублей процентов", - отмечается в материалах.

Ранее авиакомпания UTair подала кассационную жалобу на решение по иску ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" о взыскании почти 178 млн рублей с авиакомпании и ее "дочки" "ЮТэйр-Финанс". "Паллада Эссет Менеджмент" летом прошлого года подала иск к "ЮТэйр-Финанс" и авиакомпании UTair о взыскании 177,9 млн рублей. Истец требовал средства из-за неисполнения ответчиками обязательств по выкупу предъявленных в суде облигаций и выплате их номинальной стоимости и купонного дохода.

В рамках исполнения иска 2 сентября 2015 года по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) был наложен арест на 177,9 млн рублей на банковских счетах "ЮТэйр-Финанс", также было арестовано имущество "дочки" UTair. Арестованы были и денежные средства поручителя - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в сумме 168 млн рублей. Позднее UTair обжаловала это решение.