Специализированный офтальмологический центр открылся на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Специализированный офтальмологический центр стоимостью 57 млн рублей открылся в четверг в городе Кировграде Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
"В Кировграде открылся новый специализированный офтальмологический центр, филиал Екатеринбургского МНТК "Микрохирургия глаза". Клиника - воплощение социального проекта, реализованного при поддержке "УГМК-Холдинг" и правительства региона. Финансирование от Уральской горно-металлургической компании (УГМК) составило 57 млн рублей, 44 млн из которых ушли на покупку оборудования", - сказали в ведомстве.
В новом центре будут проводиться диагностические обследования детей и взрослых, курсы лечения и подбор очков. "Медицинские услуги смогут получить не только кировградцы, но и жители близлежащих населенных пунктов, таких как Верхний Тагил, Новоуральск, Невьянск и других", - отметили в департаменте.
Кроме того, в детском отделении клиники откроется "Школа зрения", работающая по уникальной в России игровой программе, разработанной врачами Екатеринбургского центра специально для лечения глазной патологии у детей.
В новом офтальмологическом центре прием и лечение жителей Свердловской области будут проводиться бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий обязательного медицинского страхования. Ежедневно здесь смогут принять до 100 человек.
Это не первый подобный офтальмологический проект в регионе, реализованный на основе государственно-частного партнерства. В 2013 году был открыт филиал МНТК "Микрохирургия глаза" в городе Верхней Пышме, через год начало работать обновленное представительство клиники в городе Серове. В 2015 году филиал центра начал работу в Ревде. Подобные программы реализуются по трехлетнему соглашению, подписанному в апреле 2015 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором "УГМК-Холдинга" Андреем Козицыным.
МНТК "Микрохирургия глаза" в Екатеринбурге - самая крупная специализированная клиника в России по объему оказания офтальмологической помощи. Каждый день в клинике выполняется около 200 операций различных категорий сложности. За 27 лет существования ее пациентами стало более 3,5 млн жителей России и зарубежья, почти 400 тыс. из которых - дети. Ежегодно хирургами Екатеринбургского центра МНТК выполняется более 60 тыс.