Стабилизация цены на нефть позволит на 8% увеличить доходы бюджета Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении на 8% прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменской области внесен на рассмотрение в региональную думу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе облправительства.

"Предпосылками роста доходов бюджета к середине текущего года стали стабилизация цен на нефть: выше уровня $40/баррель. Кроме того, появляются первые "плоды" (в виде налогов) политики "новой индустриализации региона", целью которой является диверсификация отраслевой структуры региональной экономики и налоговой базы бюджета. Поэтому в облдуму был направлен законопроект об увеличении доходной части бюджета на 8%", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области произошло снижение доходов на 4% при увеличении расходов на 14%. "Отраслевая структура экономики Тюменской области такова, что основной отраслью, образующей бюджет, является нефтедобыча, а основным бюджетообразующим доходом - налог на прибыль. Сравнение средний цены на нефть в первом полугодии 2015 года - $56,6/баррель и цены на нефть в первом полугодии 2016 года - $38,6/баррель дает ответ на вопрос, с чем связано снижение доходов бюджета", - уточнили в пресс-службе.

По данным областного правительства, общий объем запланированных в 2016 году доходов Тюменской области составит 116,5 млрд рублей. Увеличение плана поступления наблюдается по большинству налоговых источников. Общий объем запланированных в 2016 году расходов составит 136,1 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета предлагается увеличить на 3,7 млрд рублей и утвердить в объеме 19 млрд рублей. Основным источником финансирования бюджетного дефицита являются остатки средств областного бюджета на начало года в сумме более 16 млрд рублей. По данным областных властей, налог на добычу полезных ископаемых идет в федеральный бюджет, в бюджет Тюменской области от нефтедобывающих компаний поступает налог на прибыль и налог на имущество. Доля этих доходов в областном бюджете от всех нефтегазовых предприятий составляет, по предварительной оценке, не более 50%. По состоянию на 1 января 2016 года запасы нефти в Тюменской области составили 450 млн тонн, в 2005-2015 годы за счет успешно выполненных геологоразведочных работ запасы нефти в регионе были удвоены, но более 70% запасов - трудноизвлекаемые.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, Тюменская область имеет сильную экономику с упором на нефтепереработку и обслуживание добывающего сектора. Наряду с двумя автономными округами - Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским ("BBB-"/прогноз "Негативный") - на Тюменскую область приходится 85% добычи газа и 56% добычи нефти в стране. При этом основная доля добычи нефти и газа сконцентрирована в автономных округах.