Прокуратура проверяет информацию об угрозах коллекторов сотрудникам гимназии в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию о давлении коллекторов на сотрудников гимназии номер 26 в Челябинске из-за долга преподавателя, сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В прокуратуру обратился представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) с просьбой провести проверку по факту давления коллекторов на гимназию номер 26 в Челябинске. По данному обращению будет проведена проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в ОНФ обратилась преподаватель химии, от имени которой ее бывший муж взял кредит через интернет. "По словам женщины, из-за образовавшейся задолженности коллекторы оказывают на нее и школу психологическое давление. Она отмечает, что коллекторы звонят в кабинет директора, угрожают учителям и сотрудникам образовательного учреждения. Каждый день поступает около 50 звонков, но телефон отключить нельзя, так как это приостановит работу учреждения", - добавили в ведомстве.

Незаконная деятельность коллекторов на Урале

Ранее на Урале уже были инциденты, связанные с работой коллекторов. В августе этого года следственным управлением СК РФ по региону было возбуждено дело по факту доведения до попытки самоубийства сотрудниками коллекторской организации жительницы Челябинской области Фариды Ибрагимовой. Родственники погибшей обратились к региональному уполномоченному по защите прав человека Маргарите Павловой с просьбой защитить их от коллекторов.

По данным омбудсмена, родные женщины неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой вмешаться, но получали отказы в возбуждении уголовного дела. В мае 2015 года после очередного разговора с сотрудником коллекторского агентства Ибрагимова от отчаяния пыталась покончить с собой, после чего целый год провела в больнице. В июне 2016 года женщина умерла. Павлова отмечала, что уже два года семья Ибрагимовых "живет в страхе под прессингом постоянных угроз физической расправы от коллекторов, если они не заплатят более 200 тысяч рублей".

В соседней Свердловской области в марте этого года в Екатеринбурге коллекторы пришли в квартиру заемщиков, где в тот момент без родителей находился малолетний ребенок. Они угрожали расправой, перерезали телефонный провод, залили клеем замки и заблокировали ребенка в квартире.

Закон о коллекторах

В июле президент России Владимир Путин подписал закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", ограничивающий действия коллекторов. Закон был инициирован в феврале этого года спикерами обеих палат российского парламента Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным после серии материалов в СМИ о грубых нарушениях, допускаемых коллекторами при "выбивании" долгов из граждан.