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ФК "Урал" разместил предвыборные баннеры в поддержку своего "кандидата"

Новости Урала
15 сентября, 11:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
В клубе объяснили, что акция не носит никакого политического характера
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© Василий Гришин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" разместил четыре баннера в поддержку "кандидата в депутаты" - символа клуба маскота Шмеля. Баннеры оформлены в стилистике агитационного плаката, сообщили ТАСС в пресс- службе "Урала".

"На подъезде к Екатеринбургу мы разместили четыре баннера в поддержку нашего "кандидата-маскота" Шмеля. Эта акция не носит никакого политического характера, мы всего лишь хотели обратить внимание на проблему нехватки футбольных площадок в городе", - прокомментировали в пресс-службе лозунг Шмеля "Каждому двору по футбольному полю".

По словам представителей клуба, у многих свердловских детей просто нет возможности заниматься футболом. "До выборов осталось всего несколько дней, мы решили привлечь внимание настоящих кандидатов к этой проблеме. Ведь речь идет даже не о больших футбольных полях, а хотя бы о дворовых площадках", - пояснили в пресс-службе.

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