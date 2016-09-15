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Женщина и двое детей отравились газом на Урале, прокуратура проводит проверку

Новости Урала
15 сентября, 11:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильное, угрозы жизни нет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое несовершеннолетних детей отравились угарным газом в городе Кировграде (Свердловская область), по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Вечером 14 сентября на пульт дежурной службы поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в одной из квартир дома №42 по ул. Кировградская в городе Кировграде. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительным данным, отравление газом произошло из-за использования самовольно подключенного к газовой сети неисправного газового водонагревателя, в дымоходе и вентиляционном канале не было тяги, уточнили в прокуратуре. В ходе проверки будет установлено проверялось ли оборудование в текущем году.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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