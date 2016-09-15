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Тепличный комплекс на 9 га планируют построить в Арктике за пять лет

Новости Урала
15 сентября, 11:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
В нем будут выращивать овощи и фрукты
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Развивать нетрадиционные для Севера виды агропрома - картофелеводство, растениеводство и животноводство - планируют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В ближайшие пять лет в регионе будут построены тепличные комплексы площадью 9 гектаров для выращивания овощей и фруктов, сообщили в четверг в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В ЯНАО активно идет развитие нетрадиционных для Севера видов агропрома - картофелеводство, растениеводство, животноводство. В ближайшие 5 лет будут построены тепличные комплексы общей площадью 9 га для круглогодичного выращивания овощей и фруктов в Губкинском, Салехарде, Муравленко, Надыме, Ноябрьске и Новом Уренгое. До 2020 года планируется строительство крупных животноводческих комплексов, а также прорабатывается вопрос строительства мини-ферм во всех крупных сельских населенных пунктах региона", - сказали там.

Эксперимент по выращиванию картофеля на Ямале признали успешным. В этом году ожидается рост урожая на 7%. "Картофель выращивается на Ямале на 115 га, из них около 50 - земли сельхозпредприятий, остальная площадь используется частниками. В 2015 году было собрано 1 тыс. 340 тонн урожая, а в 2016 году прогнозируется увеличение урожая еще на 7%", - отметили в пресс-службе.

По словам овощеводов, в округе культивируются три специальных морозостойких сорта картофеля, успешно зарекомендовавших себя в условиях арктического лета. "Сейчас весь урожай картофеля распространяется среди жителей округа. Он ценится за вкус и качество", - уточнили там.

В 2015 году за счет средств окружного бюджета построены и введены в эксплуатацию первый животноводческий комплекс на 100 голов дойного стада в селе Аксарка Приуральского района и цех по переработке молока в Салехарде. "В будущем запланировано производить собственное мясо птицы, проектируется строительство двух птицеводческих комплексов общей мощностью до 8 тысяч тонн мяса в год", - добавили в пресс-службе.

Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за Полярным кругом. На данный момент в регионе развито оленеводство и рыболовство. На территории ЯНАО выпасается самое крупное поголовье оленей в России - около 700 тыс. голов. В реках и озерах Ямала нагуливается крупнейшее в мире стадо сиговых рыб - 70% от всего российского поголовья, ежегодно добывается до 9 тыс. тонн деликатесных рыб.

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