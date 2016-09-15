На Ямале обнаружен фрагмент древнего браслета с изображением медведя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружил фрагмент древнего браслета с изображением медведя во время раскопок средневекового памятника на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"Новые вопросы перед учеными поставил памятник "Юръ-Яха III" на полуострове Ямал. Средневековое поселение было обнаружено в 1997 году, но только в июле этого года под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова и при поддержке Межрегионального экспедиционного центра "Арктика" ученые приступили к его раскопкам. Из экспедиции были привезены железный нож с бронзовой рукоятью, фрагмент бронзового браслета с изображением медведя и другие интересные находки", - сказали там.

На древнем ямальском памятнике археологи также обнаружили три погребения, одно из которых оказалось уже давно разграбленным. "Два погребения ориентированы по направлению юг-север, третье, хорошо сохранившееся - на запад-восток. Теперь необходимо выяснить, кто здесь был захоронен", - добавили в пресс-службе.

Иранская чаша и ножны в тундре

Ранее ТАСС сообщал, что в полевой сезон текущего года была организована научно-исследовательская экспедиция на Гыданский полуостров в ЯНАО, в ходе которой удалось обнаружить древнюю чашу иранского производства - это самая северо-восточная точка распространения таких изделий. По словам ученых, такие вещи попадали в тундру в результате длительных торгово-обменных операций, получивших большое развитие с конца I тыс. нашей эры.

В пресс-службе отметили, что тогда археологам также удалось найти нож с бронзовой рукоятью и ножны IX-XII веков нашей эры, которые были изготовлены местными обскими или приуральскими мастерами-литейщиками. "В ходе археологического обследования удалось обнаружить в общей сложности 8 местонахождений средневековых артефактов, включавшие фрагменты керамических сосудов, железные наконечники стрел и другие изделия. Расположение памятников и характер находок свидетельствует о том, что оба полуострова осваивались, по-видимому, западносибирским населением примерно в одно и то же время", - добавили там.