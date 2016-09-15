Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ямале обнаружен фрагмент древнего браслета с изображением медведя

Новости Урала
15 сентября, 11:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
На древнем ямальском памятнике "Юръ-Яха III" археологи также обнаружили три погребения
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружил фрагмент древнего браслета с изображением медведя во время раскопок средневекового памятника на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Смотрите также
Ученые обнаружили за Полярным кругом средневековую иранскую чашу

"Новые вопросы перед учеными поставил памятник "Юръ-Яха III" на полуострове Ямал. Средневековое поселение было обнаружено в 1997 году, но только в июле этого года под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова и при поддержке Межрегионального экспедиционного центра "Арктика" ученые приступили к его раскопкам. Из экспедиции были привезены железный нож с бронзовой рукоятью, фрагмент бронзового браслета с изображением медведя и другие интересные находки", - сказали там.

На древнем ямальском памятнике археологи также обнаружили три погребения, одно из которых оказалось уже давно разграбленным. "Два погребения ориентированы по направлению юг-север, третье, хорошо сохранившееся - на запад-восток. Теперь необходимо выяснить, кто здесь был захоронен", - добавили в пресс-службе.

Иранская чаша и ножны в тундре

Ранее ТАСС сообщал, что в полевой сезон текущего года была организована научно-исследовательская экспедиция на Гыданский полуостров в ЯНАО, в ходе которой удалось обнаружить древнюю чашу иранского производства - это самая северо-восточная точка распространения таких изделий. По словам ученых, такие вещи попадали в тундру в результате длительных торгово-обменных операций, получивших большое развитие с конца I тыс. нашей эры.

В пресс-службе отметили, что тогда археологам также удалось найти нож с бронзовой рукоятью и ножны IX-XII веков нашей эры, которые были изготовлены местными обскими или приуральскими мастерами-литейщиками. "В ходе археологического обследования удалось обнаружить в общей сложности 8 местонахождений средневековых артефактов, включавшие фрагменты керамических сосудов, железные наконечники стрел и другие изделия. Расположение памятников и характер находок свидетельствует о том, что оба полуострова осваивались, по-видимому, западносибирским населением примерно в одно и то же время", - добавили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Малкин: Овечкин, Дацюк и Кузнецов хорошо сыграли в хоккейном матче с канадцами
5
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Порошенко: финал футбольной Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама