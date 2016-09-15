Кукольный театр из Чили представит в Екатеринбурге спектакль об экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Спектакль для детей об экологии и любви к природе представит театр David Zuazola Puppets Company из Чили на международном фестивале "Петрушка Великий", который пройдет с 16 по 20 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор фестиваля Петр Стражников.

"Театр кукол из Чили привез на фестиваль спектакль экологической направленности "Грязное крылышко". В нем поднимается тема любви к природе, к своей планете, почти как в "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери", - сказал Стражников.

Он также отметил, что чилийский театр участвует в фестивале впервые. "Тем не менее, заявки из Аргентины и Бразилии поступают к нам довольно часто, но обычно они не проходят конкурсный отбор", - добавил директор фестиваля.

По его словам, в этом году на участие в фестивале подали заявки 96 кукольных театров со всего мира, но организаторы смогли принять лишь 14 из них. Это театры из Чили, Польши, Франции, Белоруссии и России. "За 1,5 года до проведения фестиваля создается комиссия из 11 человек - это театральные критики из Екатеринбурга, Челябинска и Москвы. Они просматривают видеоматериалы и текстовые аннотации, присланные участниками, обсуждают и голосуют", - уточнил Стражников, отметив, что спектакли должны отвечать теме фестиваля этого года - Amore morte (любовь и смерть).

Екатеринбургский театр кукол проводит международный фестиваль "Петрушка Великий" с 2002 года. "С 2002 года значительно повысился статус фестиваля, о нем знают не только по всей России, но и во всем мире. В этом году мы ожидаем 150 гостей и 200 участников из 14 театров мира", - отметил собеседник агентства. Екатеринбургский театр кукол покажет на фестивале спектакль "Ромео и Джульетта".

Также Екатеринбургский театр кукол сейчас готовится к зимнему сезону. В новогодние праздники зрители увидят спектакли "Письмо для дедушки мороза", "Золушка" и "Спящая красавица".

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