Более 1 млрд руб. выделено тюменским ресурсоснабжающим организациям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Тюменской области в этом году выделило порядка 1 млрд рублей на компенсации ресурсоснабжающим организациям за ограничения роста тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Рост платы за коммунальные услуги для всех муниципалитетов Тюменской области ограничен на уровне 5,9%. Разница между платежами граждан за коммунальные услуги, рассчитанными по установленным тарифам, и суммой платы в рамках указанного процентного ограничения возмещается ресурсоснабжающим организациям за счет средств бюджета области. В 2016 году на данные цели потребуется более 1 млрд рублей бюджетных средств", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по итогам рассмотрения тарифных заявок на 2016 год из расчета тарифов исключены необоснованные расходы. "Например, одна из организаций заявила расход электроэнергии с учетом работы всего электросетевого оборудования по максимуму, не указав при этом, что часть оборудования работает периодически в пиковые нагрузки. Другая организация в рамках рассмотрения дела об установлении тарифов настаивала на включении в тариф затрат на ремонт оборудования, находящегося на гарантии. Тарифной комиссией принято решение об исключении таких затрат из расчетов", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили что в регионе подготовка объектов жилищно- коммунального комплекса к отопительному сезону находится в завершающей стадии. На данный момент выполнены работы по ремонту и замене 32,5 км тепловых, 53 км водопроводных, 3 км канализационных и 137 км электрических сетей. Всего на мероприятия по повышению надежности и эффективности работы муниципальных инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние в этом году направлено порядка 730 млн рублей.

Долги за услуги ЖКХ

В пресс-службе правительства Тюменской области подчеркнули, что долг потребителей за услуги ЖКХ "не критичный", не уточнив общую сумму задолженности. "Сформированная правительством Тюменской области система работы по ликвидации задолженности в сфере ЖКХ позволяет избежать ситуации с хронической неплатежеспособностью", - сказали в пресс-службе.

Между тем, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, долги потребителей за услуги ЖКХ на Среднем Урале составляют более 6 млрд и ежегодно увеличиваются в среднем на 600 млн рублей. По его словам, дома, где имеется большая задолженность за коммунальные услуги, будут подключаться к отоплению в последнюю очередь.

"Органы исполнительной власти и правительство региона не отстранилось от проблемы оплаты долгов, хотя это спор хозяйствующих субъектов. Еженедельно проходят совещания, где рассматривается организация, имеющая задолженность, выявляются причины и способы снижения задолженности. Наличие задолженности не может быть основанием для неподачи тепла в отопительный сезон", - сказал он.

"Иногда принимаем жесткие меры, оказываем поддержку в судах по получению задолженности. Кроме того, сейчас тех неплательщиков, кто не установил специальные счетчики, мы будем "наказывать рублем", - добавил Смирнов, не утонив сумму штрафа, которая будет накладываться на неплательщиков.