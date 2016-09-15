Команда Азербайджана снялась с участия в Кубке Ельцина по волейболу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Волейбольная команда Азербайджана снялась с участия в Кубке Ельцина, который ежегодно проходит в Екатеринбурге, не объяснив причин. Об этом сообщили организаторы турнира.
"Команда Азербайджана уведомила о том, что не сможет приехать в Екатеринбург. Причины такого решения Федерация волейбола Азербайджана не назвала, - сообщили организаторы. - Чтобы сохранить формат турнира с участием четырех команд, была приглашена команда российской Суперлиги - краснодарское "Динамо".
Как отметили организаторы, решение найти для участия команду из России было принято, так как до старта турнира осталось меньше недели, и за это время волейболистки из другой страны могут не успеть оформить визу для въезда в Россию.
Таким образом, в турнире примут участие краснодарское "Динамо", команды России, Турции и Швейцарии. Кубок Ельцина по волейболу среди женских сборных пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 сентября.