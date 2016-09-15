В Югре дети разрабатывают технологию по управлению шахматами силой мысли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новую технологию, позволяющую играть в шахматы при помощи силы мысли, разрабатывают в детском технопарке высоких технологий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра). Об этом сообщил ТАСС заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта округа Игорь Крутько.
"На базе технопарка дети пытаются разработать модель, которая бы смогла силой мысли двигать шахматы. Это идея возникла еще два года назад, ребята обещают ее реализовать к Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в ХМАО в 2020 году", - сказал Крутько.
Технология строится по 3D-модели, когда человек надевает шлем, перед ним шахматная доска, и он силой мысли пытается играть. "Это технология, наверное, не так проста, как нам говорят. Хотя молодежь сегодня продвинутая, она очень быстро осваивает все эти новые технологии", - добавил он.
Югра во второй раз станет столицей Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. Такое решение было принято 13 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в Баку. Напомним, в первый раз игры прошли в Юрге в 2010 году, тогда участниками соревнований стали представители 149 стран мира.