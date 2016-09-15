Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Югре дети разрабатывают технологию по управлению шахматами силой мысли

Новости Урала
15 сентября, 14:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Ее обещают реализовать к Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в ХМАО в 2020 году
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новую технологию, позволяющую играть в шахматы при помощи силы мысли, разрабатывают в детском технопарке высоких технологий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра). Об этом сообщил ТАСС заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта округа Игорь Крутько.

Смотрите также
Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года

"На базе технопарка дети пытаются разработать модель, которая бы смогла силой мысли двигать шахматы. Это идея возникла еще два года назад, ребята обещают ее реализовать к Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в ХМАО в 2020 году", - сказал Крутько.

Технология строится по 3D-модели, когда человек надевает шлем, перед ним шахматная доска, и он силой мысли пытается играть. "Это технология, наверное, не так проста, как нам говорят. Хотя молодежь сегодня продвинутая, она очень быстро осваивает все эти новые технологии", - добавил он.

Югра во второй раз станет столицей Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году. Такое решение было принято 13 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в Баку. Напомним, в первый раз игры прошли в Юрге в 2010 году, тогда участниками соревнований стали представители 149 стран мира.

Смотрите также

Губернатор: Ханты-Мансийск проведет лучшую шахматную олимпиаду в истории

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании
2
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
5
ЕС продлил действие черного списка для РФ и Украины
6
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
7
Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском
Темы дня
Реклама