Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Магнитогорский образовательный центр оштрафован за взятку сотруднику МЧС

Новости Урала
15 сентября, 14:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, сентября. /ТАСС
Организация заплатит 500 тыс. рублей
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске (Челябинская область) наложил полумиллионный штраф на Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" за взятку представителю МЧС РФ для быстрого оформления документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Мировой судья судебного участка номер 2 Правобережного района города Магнитогорска назначил юридическому лицу "Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" штраф в размере 500 тыс. рублей. Организация оштрафована за то, что ее представитель в 2014 году от ее имени передал старшему дознавателю отдела надзорной деятельности номер 2 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области взятку за ускорение оформления документов о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности", - пояснили в пресс- службе.

Ранее приговором Правобережного районного суда Магнитогорска сотрудник МЧС, получивший незаконное вознаграждение, был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), добавили в прокуратуре. Он приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тыс. рублей.

По данным из открытых источников, "Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" - это автономная некоммерческая организация, которая осуществляет комплексную подготовку школьников к экзаменам по всем общеобразовательным предметам. Большую часть контингента составляют учащиеся 8-11-х классов, которые занимаются по специальным программам для сдачи выпускных экзаменов и готовятся к участию в предметных олимпиадах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании
2
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
5
ЕС продлил действие черного списка для РФ и Украины
6
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
7
Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском
Темы дня
Реклама