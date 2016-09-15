Магнитогорский образовательный центр оштрафован за взятку сотруднику МЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске (Челябинская область) наложил полумиллионный штраф на Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" за взятку представителю МЧС РФ для быстрого оформления документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Мировой судья судебного участка номер 2 Правобережного района города Магнитогорска назначил юридическому лицу "Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" штраф в размере 500 тыс. рублей. Организация оштрафована за то, что ее представитель в 2014 году от ее имени передал старшему дознавателю отдела надзорной деятельности номер 2 Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области взятку за ускорение оформления документов о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности", - пояснили в пресс- службе.

Ранее приговором Правобережного районного суда Магнитогорска сотрудник МЧС, получивший незаконное вознаграждение, был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), добавили в прокуратуре. Он приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тыс. рублей.

По данным из открытых источников, "Центр непрерывного дополнительного образования "На 100 баллов" - это автономная некоммерческая организация, которая осуществляет комплексную подготовку школьников к экзаменам по всем общеобразовательным предметам. Большую часть контингента составляют учащиеся 8-11-х классов, которые занимаются по специальным программам для сдачи выпускных экзаменов и готовятся к участию в предметных олимпиадах.