Электроснабжение 7 тыс. жителей Урала восстановлено после сбоя в работе подстанции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение 7 тыс. жителей Талицкого городского округа в Свердловской области полностью восстановлено после сбоя в работе подстанции, сообщили в пресс-службе компании "МРСК-Урала" в четверг.
"Полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов Пылаева, Чупино и части рабочего поселка Пышма. Без света в результате технологического нарушения оставались 6,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг было зафиксировано нарушение в работе подстанции "Ощепково" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго". В кратчайшие сроки было восстановлено электроснабжение порядка 3 тыс. потребителей.